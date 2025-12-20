https://ria.ru/20251220/tramp-2063464027.html
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство в конце января вновь прекратит работу без согласованного бюджета. РИА Новости, 20.12.2025
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство в конце января вновь прекратит работу без согласованного бюджета.
"Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун", - сказал Трамп
, выступая перед сторонниками.
По его словам, договоренности по бюджету упираются в медицинские расходы, оппозиция не согласна с политикой республиканцев. "Потому что демократов полностью контролируют страховые компании", - сказал Трамп.
"Они (демократы - ред.) просто остановят правительство", - резюмировал Трамп.
Первого октября в США
начался самый длительный в истории страны перерыв в работе правительства, он длился 43 дня. Конгресс согласовал временный бюджет до конца января, к тому времени снова потребуется голосование по документу. Предыдущий антирекорд 35 дней тоже принадлежит Трампу в период его первого срока.