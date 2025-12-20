Трамп допустил новый шатдаун в США в январе

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство в конце января вновь прекратит работу без согласованного бюджета.

По его словам, договоренности по бюджету упираются в медицинские расходы, оппозиция не согласна с политикой республиканцев. "Потому что демократов полностью контролируют страховые компании", - сказал Трамп.