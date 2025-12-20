Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
05:23 20.12.2025 (обновлено: 05:31 20.12.2025)
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе
Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство в конце января вновь прекратит работу без согласованного бюджета. РИА Новости, 20.12.2025
Трамп допустил новый шатдаун в США в январе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство в конце января вновь прекратит работу без согласованного бюджета.
"Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп начал выступление о мерах по снижению цен на лекарства
Вчера, 22:25
По его словам, договоренности по бюджету упираются в медицинские расходы, оппозиция не согласна с политикой республиканцев. "Потому что демократов полностью контролируют страховые компании", - сказал Трамп.
"Они (демократы - ред.) просто остановят правительство", - резюмировал Трамп.
Первого октября в США начался самый длительный в истории страны перерыв в работе правительства, он длился 43 дня. Конгресс согласовал временный бюджет до конца января, к тому времени снова потребуется голосование по документу. Предыдущий антирекорд 35 дней тоже принадлежит Трампу в период его первого срока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп подписал оборонный бюджет США
Вчера, 02:55
 
