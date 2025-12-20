Рейтинг@Mail.ru
Делать комплименты женщинам опасно для политика, пожаловался Трамп
05:09 20.12.2025
Делать комплименты женщинам опасно для политика, пожаловался Трамп
Делать комплименты женщинам опасно для политика, пожаловался Трамп - РИА Новости, 20.12.2025
Делать комплименты женщинам опасно для политика, пожаловался Трамп
Президент США Дональд Трамп сказал, что продолжит делать комплименты женщинам, не опасаясь за свою карьеру. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:09:00+03:00
2025-12-20T05:09:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп
Делать комплименты женщинам опасно для политика, пожаловался Трамп

Трамп: делать комплименты женщинам опасно для политика

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что продолжит делать комплименты женщинам, не опасаясь за свою карьеру.
"Если сказать женщине, что она красивая, это закончит политическую карьеру, но мне все равно", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Вслед за этим он сделал комплимент кому-то из присутствующих женщин.
