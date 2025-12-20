https://ria.ru/20251220/toropets-2063541245.html
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину - РИА Новости, 20.12.2025
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину
Мобильная баня начнет работать с воскресенья в Торопце Тверской области после обращения жителей на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщила... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:57:00+03:00
2025-12-20T16:57:00+03:00
2025-12-20T16:57:00+03:00
торопец
россия
владимир путин
торопец
россия
Новости
ru-RU
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения жителей на прямую линию