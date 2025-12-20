Рейтинг@Mail.ru
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину - РИА Новости, 20.12.2025
16:57 20.12.2025
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину
Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину

РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Мобильная баня начнет работать с воскресенья в Торопце Тверской области после обращения жителей на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщила администрация муниципального округа.
По данным властей, в рамках прямой линии Путина, прошедшей в пятницу, затрагивался вопрос организации бытового обслуживания населения города Торопца, в частности, возобновления работы банного комплекса.
"На территории городской бани на улице Еременко, здание 18 устанавливается банный мобильный комплекс, который начинает работу с 21 декабря", - сообщается на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что продолжится работа над тем, чтобы привлечь подрядчика для разработки проектной документации на реконструкцию здания бани и выполнения строительно-монтажных работ.
Путин попробовал пирожки из пекарни Машенька - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"
Вчера, 14:53
 
ТоропецРоссияВладимир Путин
 
 
