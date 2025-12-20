Мобильная баня начнет работать в Торопце после обращения к Путину

"На территории городской бани на улице Еременко, здание 18 устанавливается банный мобильный комплекс, который начинает работу с 21 декабря", - сообщается на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что продолжится работа над тем, чтобы привлечь подрядчика для разработки проектной документации на реконструкцию здания бани и выполнения строительно-монтажных работ.