Рейтинг@Mail.ru
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tonnel-2063476355.html
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией - РИА Новости, 20.12.2025
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией
Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:32:00+03:00
2025-12-20T09:32:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
кирилл дмитриев
мария захарова
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739530035_0:112:3440:2047_1920x0_80_0_0_d49348520d1ad254b9d90991a47464ac.jpg
https://ria.ru/20251106/tonnel-2053106695.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739530035_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_11ce365887e6017a02fc6c361f004cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, кирилл дмитриев, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Мария Захарова, Российский фонд прямых инвестиций
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией

Пападопулос: Москва и Вашингтон выиграют от проекта тоннеля между РФ и Аляской

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мыс Дежнева на Чукотке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Идея строительства тоннеля между Аляской и Россией технологически осуществима, Вашингтон и Москва могли бы выиграть на таких предложениях больше, чем потерять, заявил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«

"Это очень интересное предложение, которое технологически осуществимо. Инвестиции не такие масштабные. Я думаю, что, если этот проект будет реализован, это позволит не только объединить крупнейшие экономики мира - США и России, но и поспособствует развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и, надеюсь, в перспективе - сотрудничества в сфере безопасности, которого уже давно не хватает. Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять", - сказал Пападопулос.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Президент США Дональд Трамп называл такую идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта
6 ноября, 06:01
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампКирилл ДмитриевМария ЗахароваРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала