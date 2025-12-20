Рейтинг@Mail.ru
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР - РИА Новости, 20.12.2025
08:50 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tiraspol-2063473364.html
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР - РИА Новости, 20.12.2025
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. НАТО поставляет оружие в Молдавию, но Тирасполь не оставляет надежды, что Кишинев не хочет войны, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. До этого минобороны Молдавии публиковало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле. В ведомстве не сообщали о планах закупки этой техники, а также не публиковали отчет о ее получении.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем
14 декабря, 10:40
14 декабря, 10:40
"Процесс милитаризации очевиден. Часть военных поставок Молдове финансируется странами НАТО. Зачем в условиях неурегулированного конфликта накачивать одного из участников оружием? Вместо того, чтобы инвестировать в мирное развитие, везется оружие, которое усугубляет и без того существующее напряжение. Но я не оставляю надежды на то, что молдавское руководство, как и мы, не хочет войны", - сказал Красносельский.

Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
17 декабря, 10:24
17 декабря, 10:24
 
