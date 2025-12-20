Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР

«

"Процесс милитаризации очевиден. Часть военных поставок Молдове финансируется странами НАТО. Зачем в условиях неурегулированного конфликта накачивать одного из участников оружием? Вместо того, чтобы инвестировать в мирное развитие, везется оружие, которое усугубляет и без того существующее напряжение. Но я не оставляю надежды на то, что молдавское руководство, как и мы, не хочет войны", - сказал Красносельский.