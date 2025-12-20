Церемония прощания с Анатолием Лабоцким пройдет в Театре имени Маяковского

Рейтинг@Mail.ru
15:10 20.12.2025 (обновлено: 15:11 20.12.2025)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким пройдет в столичном Театре имени Маяковского, сообщается в Telegram-канале театра.
Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что Лобоцкий скончался, ему было 66 лет. Она уточнила, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Заслуженный артист РФ Албек Хупсергенов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов
15 декабря, 16:50
"Прощание пройдет в Театре Маяковского. О дате прощания мы объявим дополнительно", - говорится в сообщении.
Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013 году стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым
23 августа, 13:43
 
РоссияАнатолий Лобоцкий (артист)Юлия РутбергВладимир МеньшовТеатр имени МаяковскогоМосковский государственный институт культурыГИТИС
 
 
