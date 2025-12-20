В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций

ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Несколько сотен демонстрантов прошлись шествием по центральному проспекту Тбилиси, выражая свой протест из-за принятия МВД новых правил о проведении манифестаций, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста была запланирована в группах в социальных сетях.

В середине декабря власти Грузии приняли новый закон об ужесточении правил проведения митингов, согласно которому организаторы демонстраций должны будут согласовывать место проведения акции протеста с МВД. МВД опубликовало в субботу документ в котором говорится, что митингующим разрешено проводить протесты в период с 21 декабря по 9 января, однако они будут ограничены в передвижениях.

Согласно документу, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом, но не должны мешать движению пешеходов и машин.

Участники протеста в субботу вечером собрались у здания Филармонии и прошлись шествием по проспекту Руставели к площади Свободы.