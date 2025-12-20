Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
23:09 20.12.2025
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
Несколько сотен демонстрантов прошлись шествием по центральному проспекту Тбилиси, выражая свой протест из-за принятия МВД новых правил о проведении...
в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций

В Тбилиси прошло шествие против новых правил МВД о проведении манифестаций

© РИА Новости / Александр Чипурин
Канатная дорога в историческом центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
Канатная дорога в историческом центре Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Несколько сотен демонстрантов прошлись шествием по центральному проспекту Тбилиси, выражая свой протест из-за принятия МВД новых правил о проведении манифестаций, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста была запланирована в группах в социальных сетях.
Президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси
28 ноября, 02:12
В середине декабря власти Грузии приняли новый закон об ужесточении правил проведения митингов, согласно которому организаторы демонстраций должны будут согласовывать место проведения акции протеста с МВД. МВД опубликовало в субботу документ в котором говорится, что митингующим разрешено проводить протесты в период с 21 декабря по 9 января, однако они будут ограничены в передвижениях.
Согласно документу, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом, но не должны мешать движению пешеходов и машин.
Участники протеста в субботу вечером собрались у здания Филармонии и прошлись шествием по проспекту Руставели к площади Свободы.
На площади Свободы мэрией Тбилиси расположено рождественское украшение в виде елки, а на ней надпись - "город, полный доброты". Демонстранты развернули баннер с надписью "ядом" и покрыли слово "доброты". К ним прибыли сотрудники правоохранительных органов, после чего протестующие свернули плакат. Часть демонстрантов позже переместились к зданию парламента. Грузинские СМИ сообщают, что полицейские задержали одного демонстранта, который пытался помешать автомобильному движению перед парламентом.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Еврокомиссия пригрозила отменить безвиз с Грузией
19 декабря, 19:22
 
В миреГрузияТбилиси
 
 
