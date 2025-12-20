https://ria.ru/20251220/tbilisi-2063577229.html
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
Несколько сотен демонстрантов прошлись шествием по центральному проспекту Тбилиси, выражая свой протест из-за принятия МВД новых правил о проведении...
В Тбилиси прошла акция протеста против новых правил проведения манифестаций
ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Несколько сотен демонстрантов прошлись шествием по центральному проспекту Тбилиси, выражая свой протест из-за принятия МВД новых правил о проведении манифестаций, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста была запланирована в группах в социальных сетях.
В середине декабря власти Грузии
приняли новый закон об ужесточении правил проведения митингов, согласно которому организаторы демонстраций должны будут согласовывать место проведения акции протеста с МВД. МВД опубликовало в субботу документ в котором говорится, что митингующим разрешено проводить протесты в период с 21 декабря по 9 января, однако они будут ограничены в передвижениях.
Согласно документу, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом, но не должны мешать движению пешеходов и машин.
Участники протеста в субботу вечером собрались у здания Филармонии и прошлись шествием по проспекту Руставели к площади Свободы.
На площади Свободы мэрией Тбилиси
расположено рождественское украшение в виде елки, а на ней надпись - "город, полный доброты". Демонстранты развернули баннер с надписью "ядом" и покрыли слово "доброты". К ним прибыли сотрудники правоохранительных органов, после чего протестующие свернули плакат. Часть демонстрантов позже переместились к зданию парламента. Грузинские СМИ сообщают, что полицейские задержали одного демонстранта, который пытался помешать автомобильному движению перед парламентом.