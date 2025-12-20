Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 20.12.2025 (обновлено: 23:02 20.12.2025)
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
ВСУ в большинстве случае напрасно теряют военную технику, полученную от Запада, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 20.12.2025
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО

MWM: ВСУ используют полученную от запада технику неэффективно

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ВСУ в большинстве случае напрасно теряют военную технику, полученную от Запада, пишет Military Watch Magazine.
"Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин", — говорится в публикации.
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны
1 декабря, 08:00
Как уточняется, неэффективное использование дорогостоящих машин, в том числе в операциях, нацеленных на поднятие боевого духа, стало ключевой причиной колоссальных потерь на фронте. Большая часть танков Abrams сгорела на поле боя, поскольку командиры отправляли их в бой, лишь бы показать пехоте, что их прикрывает техника.
"Украинская армия потеряла до 87% поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом, как пишут независимые источники, 27 из 31 поставленной Вашингтоном машины либо уничтожены, либо достались российским солдатам", — отмечается в материале.
В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанную, при отсутствии возражений.
Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину по теме поставок военной техники для нужд украинской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Танк Т-72 в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Танкист "Днепра" в дуэли сорвал башню украинскому танку "Леопард"
12 сентября, 10:11
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
