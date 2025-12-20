https://ria.ru/20251220/svo-2063569679.html
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2025
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
ВСУ в большинстве случае напрасно теряют военную технику, полученную от Запада, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:25:00+03:00
2025-12-20T21:25:00+03:00
2025-12-20T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
https://ria.ru/20250912/tank-2041379376.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
MWM: ВСУ используют полученную от запада технику неэффективно
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
ВСУ в большинстве случае напрасно теряют военную технику, полученную от Запада, пишет
Military Watch Magazine.
"Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ
. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин", — говорится в публикации.
Как уточняется, неэффективное использование дорогостоящих машин, в том числе в операциях, нацеленных на поднятие боевого духа, стало ключевой причиной колоссальных потерь на фронте. Большая часть танков Abrams сгорела на поле боя, поскольку командиры отправляли их в бой, лишь бы показать пехоте, что их прикрывает техника.
"Украинская армия потеряла до 87% поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом, как пишут независимые источники, 27 из 31 поставленной Вашингтоном машины либо уничтожены, либо достались российским солдатам", — отмечается в материале.
В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии
рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине
, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанную, при отсутствии возражений.
Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева
к Канберре
с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону
и Берлину по теме поставок военной техники для нужд украинской армии.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>