"Адаптируйся или умри". На Западе забили тревогу из-за российского оружия

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Активность российской авиации в зоне СВО опровергает заявления о том, что оборонный сектор страны не способен производить сложную технику в больших объемах, написал член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.
"В течение многих месяцев комментаторы, поддерживающие НАТО, утверждали, что Россия рушится в результате сопротивления Украины в продолжающемся конфликте. Согласно этой версии, Россия подпитывается устаревшими запасами систем советской эпохи. И как только резервы истощатся, она якобы будет окончательно уничтожена. Однако трещины в этом нарративе назревали уже давно", — заявил автор.
По его словам, даже генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия способна производить за три месяца то количество вооружения, на которое НАТО потребуется целый год. Обозреватель также отметил последнюю поставку истребителей Су-34, назвав их самыми важными российскими военными самолетами на сегодняшний день.
"Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев. В условиях войны армии адаптируются или погибают — и Россия адаптировалась", — заключил Вайхерт.
На прошлой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.