В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО

КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Шестнадцать человек приступили в Костромской области к обучению в рамках региональной кадровой программы для бойцов СВО "Герои44", еще 13 присоединятся после выполнения боевых задач, сообщила пресс-служба администрации региона.

В обладминистрации отметили, что накануне во время прямой линии президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей регионов за то, что они тиражируют программу "Время героев" в региональном масштабе.

"В Костромской области реализуется региональный аналог президентской программы "Время Героев" - кадровая программа "Герои44". К обучению приступили 16 человек, еще 13 присоединятся после выполнения боевых задач. С каждым работает наставник из числа руководителей исполнительных органов власти, представителей муниципальных администраций и заместители губернатора", - говорится в сообщении. Отмечается, что несколько человек уже трудоустроены в органы власти.

Также для трудоустройства и переобучения ветеранов спецоперации в Костромской области регулярно проводятся ярмарки вакансий на базе фонда "Защитники Отечества". По данным обладминистрации, при содействии центра занятости трудоустроены 585 человек. Еще 54 участника СВО прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку, 58 человек зарегистрировались в качестве самозанятых граждан и занимаются бизнесом в сферах швейного производства, ремонта квартир и обуви, доставки, грузоперевозок, курьерских услуг, аренды строительной техники, ремонта автомобилей, мебельного производства и оказания сварочных работ.

Кроме того, при содействии центра занятости 35 участников спецоперации, желавших сменить профессию или место работы, уже прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку.