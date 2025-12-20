Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
Костромская область
Костромская область
 
15:29 20.12.2025
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО - РИА Новости, 20.12.2025
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
Шестнадцать человек приступили в Костромской области к обучению в рамках региональной кадровой программы для бойцов СВО "Герои44", еще 13 присоединятся после... РИА Новости, 20.12.2025
костромская область
россия
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО

В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО "Герои44"

КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Шестнадцать человек приступили в Костромской области к обучению в рамках региональной кадровой программы для бойцов СВО "Герои44", еще 13 присоединятся после выполнения боевых задач, сообщила пресс-служба администрации региона.
В обладминистрации отметили, что накануне во время прямой линии президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей регионов за то, что они тиражируют программу "Время героев" в региональном масштабе.
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России
18 декабря, 21:49
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России
18 декабря, 21:49
"В Костромской области реализуется региональный аналог президентской программы "Время Героев" - кадровая программа "Герои44". К обучению приступили 16 человек, еще 13 присоединятся после выполнения боевых задач. С каждым работает наставник из числа руководителей исполнительных органов власти, представителей муниципальных администраций и заместители губернатора", - говорится в сообщении. Отмечается, что несколько человек уже трудоустроены в органы власти.
Также для трудоустройства и переобучения ветеранов спецоперации в Костромской области регулярно проводятся ярмарки вакансий на базе фонда "Защитники Отечества". По данным обладминистрации, при содействии центра занятости трудоустроены 585 человек. Еще 54 участника СВО прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку, 58 человек зарегистрировались в качестве самозанятых граждан и занимаются бизнесом в сферах швейного производства, ремонта квартир и обуви, доставки, грузоперевозок, курьерских услуг, аренды строительной техники, ремонта автомобилей, мебельного производства и оказания сварочных работ.
Кроме того, при содействии центра занятости 35 участников спецоперации, желавших сменить профессию или место работы, уже прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку.
"В целях дальнейшего содействия в трудоустройстве в регионе на постоянной основе обновляется реестр предприятий, готовых принять на работу участников спецоперации с вакансиями с заработной платой выше среднеобластного уровня. В данном реестре содержится 224 предприятия", - информирует пресс-служба.
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом
16 декабря, 21:48
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом
16 декабря, 21:48
 
Костромская область Россия Владимир Путин
 
 
