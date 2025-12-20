МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 525 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker производства США, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двухбригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское , Вольное , Грузское, Завидово-Кудагево, Новоалександровска, Новокриворожье и Самарское Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
