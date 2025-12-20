Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

"(Подразделениями группировки войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.