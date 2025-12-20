https://ria.ru/20251220/svo-2063491719.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 20.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
20.12.2025

Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронемашину, сообщило в субботу...
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки