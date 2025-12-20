https://ria.ru/20251220/svo-2063491436.html
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 20.12.2025
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:18:00+03:00
2025-12-20T12:18:00+03:00
2025-12-20T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917065_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_a70ef2cccc2892fc1c32846c3ce4a66b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917065_201:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5343db2e0fdf354d4abcab0555b89b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 200 боевиков и 15 автомобилей в зоне действий "Севера" за сутки