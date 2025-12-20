Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 20.12.2025 (обновлено: 12:26 20.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 265 военных в зоне действия подразделений "Южной" группировки войск, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 265 военных в зоне действия подразделений "Южной" группировки войск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Миньковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
