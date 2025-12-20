ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки

https://ria.ru/20251220/svo-2063491252.html
ВСУ потеряли свыше 265 военных в зоне действия подразделений "Южной" группировки войск, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
