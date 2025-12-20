Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.12.2025 (обновлено: 13:00 20.12.2025)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия взяла под контроль Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.12.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое", — говорится в сводке.

ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки до 200 военных, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, пять складов.
Также бойцы "Центра" взяли Светлое в ДНР и продолжили уничтожать окруженного противника в Димитрове.
Этот город составляет единую агломерацию с Красноармейском, который освободили в начале декабря. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что войска полностью заблокировали Димитров и взяли под контроль уже 50 процентов территории.

Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили до 525 военных, 14 автомобилей, пять боевых бронированных машин, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
