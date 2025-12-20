Рейтинг@Mail.ru
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 20.12.2025 (обновлено: 06:17 20.12.2025)
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО - РИА Новости, 20.12.2025
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который в пятницу на прямой линии докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Северска, вернется на РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
россия
владимир путин
северск
россия
безопасность, северск, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Россия, Владимир Путин
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО

РИА Новости: Беседовавший с Путиным командир Очир-Горяев готов вернуться на СВО

Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который в пятницу на прямой линии докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Северска, вернется на СВО, "как только скажет начальство", рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Владимир Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант рассказал, как шла работа по взятию Северска.
"Сейчас, как только начальство скажет, отец вернется на позицию. Он говорит, что там его команда, которую он не бросит. Он человек чести", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что когда СВО закончится, отец хочет выйти на пенсию и заниматься здоровьем и внуками.
Старший лейтенант Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах
Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскРоссияВладимир Путин
 
 
