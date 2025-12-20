https://ria.ru/20251220/svo-2063456545.html
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который в пятницу на прямой линии докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Северска, вернется на
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который в пятницу на прямой линии докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Северска, вернется на СВО, "как только скажет начальство", рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Владимир Путин
пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант рассказал, как шла работа по взятию Северска
"Сейчас, как только начальство скажет, отец вернется на позицию. Он говорит, что там его команда, которую он не бросит. Он человек чести", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что когда СВО закончится, отец хочет выйти на пенсию и заниматься здоровьем и внуками.
Старший лейтенант Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.