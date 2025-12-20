В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонирования запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы. По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Будучи вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.