В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты
20.12.2025




МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Одиннадцатилетний мальчик получил травмы в результате детонации запала от гранаты в Сумах на севере Украины, заведено уголовное дело, сообщает
Государственное бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонирования запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы. По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Будучи вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным ГБР, по месту проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы. Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения со взрывчатыми предметами".