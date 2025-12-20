Рейтинг@Mail.ru
В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты
16:41 20.12.2025
В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты
В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты
В Сумах ребенок пострадал при детонации запала от гранаты

Скорая помощь
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил травмы в результате детонации запала от гранаты в Сумах на севере Украины, заведено уголовное дело, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонирования запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы. По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Будучи вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным ГБР, по месту проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы. Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения со взрывчатыми предметами".
