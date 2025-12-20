Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с решением суда, пишет ERR.
"Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", — передает издание слова Каллас, опубликованные на ее странице в Facebook*.
По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса, тем самым оставив в силе предыдущие решения уездного и окружного судов. Согласно этим решениям, Каллас была обязана частично опровергнуть заявления, сделанные ею в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская