Рейтинг@Mail.ru
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 20.12.2025 (обновлено: 21:23 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/sud-2063568759.html
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь - РИА Новости, 20.12.2025
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь
Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с решением суда, пишет ERR. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:18:00+03:00
2025-12-20T21:23:00+03:00
в мире
эстония
россия
кайя каллас
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9b10b4b3d24f9607aa26c311568af9d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063373529.html
https://ria.ru/20251219/kallas-2063108257.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f016460d4be770abc359921a0fd598ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, кайя каллас, facebook
В мире, Эстония, Россия, Кайя Каллас, Facebook
Главу евродипломатии заставили публично извиниться за ложь

Глава евродипломатии Каллас принесла публичные извинения за ложь в соцсетях

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с решением суда, пишет ERR.
"Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", — передает издание слова Каллас, опубликованные на ее странице в Facebook*.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине
19 декабря, 17:47
По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса, тем самым оставив в силе предыдущие решения уездного и окружного судов. Согласно этим решениям, Каллас была обязана частично опровергнуть заявления, сделанные ею в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK).
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
19 декабря, 09:03
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреЭстонияРоссияКайя КалласFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала