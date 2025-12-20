https://ria.ru/20251220/sud-2063557811.html
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы - РИА Новости, 20.12.2025
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Видновский суд Подмосковья приостановил работу пансионата, где произошло массовое отравление. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:31:00+03:00
2025-12-20T19:31:00+03:00
2025-12-20T21:18:00+03:00
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 постояльца
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Видновский суд Подмосковья приостановил работу пансионата, где произошло массовое отравление.
"ООО "Патронаж" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Там пояснили, что отравление наступило из-за нарушения руководством эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.
Накануне в экстренные службы поступила информация о жалобах на самочувствие постояльцев частного пансионата "Долгожитель" в Видном. В учреждении находились 73 человека, более 40 из них госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, трое умерли.
Следователи и криминалисты осмотрели пансионат, изъяли документацию, а сотрудники Роспотребнадзора
взяли образцы продуктов и посуды.
Прокуратура даст оценку действиям ответственных за питание. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".