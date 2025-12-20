Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы

"ООО "Патронаж" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

Там пояснили, что отравление наступило из-за нарушения руководством эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

Накануне в экстренные службы поступила информация о жалобах на самочувствие постояльцев частного пансионата "Долгожитель" в Видном. В учреждении находились 73 человека, более 40 из них госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, трое умерли.