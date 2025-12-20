Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
19:31 20.12.2025 (обновлено: 21:18 20.12.2025)
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Видновский суд Подмосковья приостановил работу пансионата, где произошло массовое отравление. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
россия
видное
московская область (подмосковье)
россия
видное
московская область (подмосковье)
Обыски в подмосковном пансионате, где скончались три пенсионера
Обыски в подмосковном пансионате, где скончались три пенсионера
происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Видное, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Видновский суд Подмосковья приостановил работу пансионата, где произошло массовое отравление.
«

"ООО "Патронаж" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

Там пояснили, что отравление наступило из-за нарушения руководством эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.
Накануне в экстренные службы поступила информация о жалобах на самочувствие постояльцев частного пансионата "Долгожитель" в Видном. В учреждении находились 73 человека, более 40 из них госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, трое умерли.
Следователи и криминалисты осмотрели пансионат, изъяли документацию, а сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов и посуды.
Прокуратура даст оценку действиям ответственных за питание. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем
10 декабря, 13:09
 
ПроисшествияРоссияВидноеМосковская область (Подмосковье)
 
 
