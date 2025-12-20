Рейтинг@Mail.ru
RT: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной - РИА Новости, 20.12.2025
16:42 20.12.2025
RT: москвич выиграл спор о квартире сразу после решения ВС по делу Долиной
Житель Москвы выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает RT. РИА Новости, 20.12.2025
жилье
москва
московский городской суд
лариса долина
дело о квартире долиной
жилье, москва, московский городской суд, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Московский городской суд, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель Москвы выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает RT.
Это произошло через два дня после решения Верховного Суда по делу певицы Ларисы Долиной.
Зимой прошлого года Александр купил квартиру у 72-летней пенсионерки за десять миллионов рублей. После того, как продавщица освободила помещение, Александр сделал там ремонт и выставил квартиру на продажу, однако через некоторое время он узнал, что пенсионерка оспорила в суде продажу помещения, заявив, что ее обманули, сообщается в публикации.
Женщина предоставила справку от своей коллеги-психолога, что в момент заключения сделки якобы не отдавала отчет своим действиям, пишет издание. Александр неоднократно писал заявления в полицию и прокуратуру по факту введения в заблуждение покупателя, а также о возможном сговоре. В суде он предоставил запись разговора, сделанную при покупке жилья, и расследование о связях пенсионерки, после чего суд встал на его сторону, заключается в материале.
Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Также Долина оспорила сделку и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд во вторник встал на сторону Лурье и признал собственницей помещения. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
ЖильеМоскваМосковский городской судЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
