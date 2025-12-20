В Челябинске завели дело на подсудимого, бросавшего в судью бетонные шарики

ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как на судебном заседании в Челябинске подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, Следствие возбудило уголовное дело после того, как на судебном заседании в Челябинске подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, 19 декабря подозреваемый был доставлен из СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области в Центральный районный суд Челябинска . В ходе судебного заседания, получив от судьи отказ в удовлетворении заявленного ходатайства, мужчина достал из кармана заранее приготовленные пять бетонных шариков и, выражая угрозы причинения вреда здоровью, бросил их в сторону судьи.

"Следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде)", - говорится в сообщении.

Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе обстоятельства получения и проноса указанных предметов, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, отмечает СУСК.

В пресс-службе регионального ГУФСИН РФ РИА Новости уточнили, что перед отправкой осуждённого из учреждения уголовно-исполнительной системы в суд в отношении него в соответствии с законодательством был проведен обыск, в результате которого запрещенных предметов обнаружено не было. Конвоирование осужденного до зала судебного заседания, последующее его сопровождение и охрана в здании суда не осуществляется сотрудниками уголовно-исполнительной системы, пояснили в пресс-службе.