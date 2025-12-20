Суд разрешил провести хирургическую операцию Болсонару

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Суд разрешил провести хирургическую операцию экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару, находящемуся в тюрьме, сообщил портал G1.
"Судья верховного суда Алешандри ди Мораис разрешил провести операцию Жаиру Болсонару, но отклонил ходатайство о домашнем аресте, поданное защитой бывшего президента", - отметило СМИ.
Обследование показало, что у Болсонару - двусторонняя паховая грыжа, ему необходимо хирургическое вмешательство.
Ранее защита экс-президента попросила верховный суд разрешить политику отправиться в больницу и заменить тюремное заключение на домашний арест.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Болсонару перенес уже несколько операций после полученного в сентябре 2018 года ножевого ранения.