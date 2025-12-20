Суд разрешил провести хирургическую операцию Болсонару

© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сети

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Суд разрешил провести хирургическую операцию экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару, находящемуся в тюрьме, сообщил портал G1

"Судья верховного суда Алешандри ди Мораис разрешил провести операцию Жаиру Болсонару , но отклонил ходатайство о домашнем аресте, поданное защитой бывшего президента", - отметило СМИ.

Обследование показало, что у Болсонару - двусторонняя паховая грыжа, ему необходимо хирургическое вмешательство.

Ранее защита экс-президента попросила верховный суд разрешить политику отправиться в больницу и заменить тюремное заключение на домашний арест.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.