СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы - РИА Новости, 20.12.2025
22:42 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/ssha-2063574555.html
СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы
Вооружённые силы США в субботу поднялись на борт танкера, не находящегося по американскими санкциями, чтобы показать серьезность блокады, установленной... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы

Axios: ВС США поднялись на борт танкера, чтобы подать сигнал Мадуро

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Вооружённые силы США в субботу поднялись на борт танкера, не находящегося по американскими санкциями, чтобы показать серьезность блокады, установленной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщали о новой операции США в международных водах у берегов Венесуэлы на фоне эскалации отношений между двумя странами.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
Вчера, 16:51
"Это послание Мадуро", - сказал Axios один из источников.
По информации издания, танкер якобы перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду.
"Даже если мы не конфискуем нефть, это дает понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению. Кто вообще захочет идти на такой риск?" - сказал источник.
Во вторник Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Кроме того, он объявил о признании правительства Мадуро иностранной террористической организацией.
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
18 декабря, 00:47
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
Вчера, 06:37
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
