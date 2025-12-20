Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
11:37 20.12.2025
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
Два поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси в пятницу, 17 человек пострадали, передает газета New York Times со ссылкой на представителя транспортной РИА Новости, 20.12.2025
в мире
нью-джерси
нью-джерси
в мире, нью-джерси
В мире, Нью-Джерси
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT

NYT: в Нью-Джерси 17 человек пострадали при столкновении двух поездов

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси в пятницу, 17 человек пострадали, передает газета New York Times со ссылкой на представителя транспортной корпорации NJ Transit Джона Шартье.
По данным газеты, инцидент произошел в городе Монтклэр в пятницу вечером. В результате столкновения поездов произошел небольшой сход с рельсов.
«

"Семнадцать человек пострадали после того, как два поезда столкнулись в пятницу вечером в Нью-Джерси", - говорится в публикации газеты.

По данным издания, причина инцидента пока неизвестна. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил в публикации в соцсети X, что ведется расследование столкновения.
В миреНью-Джерси
 
 
