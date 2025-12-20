https://ria.ru/20251220/ssha-2063487993.html
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT - РИА Новости, 20.12.2025
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
Два поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси в пятницу, 17 человек пострадали, передает газета New York Times со ссылкой на представителя транспортной РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:37:00+03:00
2025-12-20T11:37:00+03:00
2025-12-20T11:37:00+03:00
в мире
нью-джерси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
https://ria.ru/20250719/poezd-2030208578.html
нью-джерси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-джерси
В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали, пишет NYT
NYT: в Нью-Джерси 17 человек пострадали при столкновении двух поездов