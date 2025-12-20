США и Иордания нанесли серию ударов по ИГ* в Сирии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американские войска атаковали группировку "Исламское государство"* в Сирии, заявило CENTCOM.
"Сегодня вечером (20 декабря по мск — Прим. ред.) силы США и Иордании поразили более 70 целей ИГ* в Сирии, использовав более 100 боеприпасов. Мир с помощью силы", — говорится в публикации в соцсети X.
Командование уточило, что удары нанесли в разных частях в центре страны.
Незадолго до этого шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире. Глава Белого дома Дональд Трамп уточнил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался успешным.
На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Пальмире, трое пострадали. Также убили сирийского военного. Хегсет заявил, что совершившего атаку на американцев ликвидировали.
По данным Wall Street Journal, нападение произошло во время встречи подполковника армии США с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь из пулемета.
В ноябре Центральное командование американских войск заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
