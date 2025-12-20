Рейтинг@Mail.ru
США и Иордания нанесли серию ударов по ИГ* в Сирии
09:49 20.12.2025 (обновлено: 11:08 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/ssha-2063477695.html
США и Иордания нанесли серию ударов по ИГ* в Сирии
Американские войска атаковали группировку "Исламское государство"* в Сирии, заявило CENTCOM. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:49:00+03:00
2025-12-20T11:08:00+03:00
CENTCOM: США и Иордания нанесли удары по 70 целям ИГ в Сирии

© Фото : U.S. Air ForceСамолет A-10 Thunderbolt II ВВС США готовится к вылету на авиабазе в зоне ответственности Центрального командования США. 19 декабря 2025
Самолет A-10 Thunderbolt II ВВС США готовится к вылету на авиабазе в зоне ответственности Центрального командования США. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : U.S. Air Force
Самолет A-10 Thunderbolt II ВВС США готовится к вылету на авиабазе в зоне ответственности Центрального командования США. 19 декабря 2025
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американские войска атаковали группировку "Исламское государство"* в Сирии, заявило CENTCOM.
«

"Сегодня вечером (20 декабря по мск — Прим. ред.) силы США и Иордании поразили более 70 целей ИГ* в Сирии, использовав более 100 боеприпасов. Мир с помощью силы", — говорится в публикации в соцсети X.

14 декабря, 19:17
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
14 декабря, 19:17
Командование уточило, что удары нанесли в разных частях в центре страны.
Незадолго до этого шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире. Глава Белого дома Дональд Трамп уточнил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался успешным.
14 декабря, 11:46
СМИ: напавший на военных в Пальмире служил в силовых структурах Сирии
14 декабря, 11:46
На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Пальмире, трое пострадали. Также убили сирийского военного. Хегсет заявил, что совершившего атаку на американцев ликвидировали.
По данным Wall Street Journal, нападение произошло во время встречи подполковника армии США с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь из пулемета.
В ноябре Центральное командование американских войск заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
15 декабря, 23:57
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
15 декабря, 23:57
 
