СМИ: США уведомили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии
СМИ: США уведомили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии
США заблаговременно уведомили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в... РИА Новости, 20.12.2025
