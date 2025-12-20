В США отдали Киеву неутешительный приказ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными
20 ноября, 19:19
По его словам, с одной стороны США хотят, чтобы война закончилась, а с другой — чтобы Украина могла себя защитить.
"Если мы войдtм в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся", — подытожил он.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Обсуждение американской мирной инициативы
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
28 октября, 23:32