В США отдали Киеву неутешительный приказ - РИА Новости, 20.12.2025
07:11 20.12.2025 (обновлено: 11:24 20.12.2025)
В США отдали Киеву неутешительный приказ
Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
в мире, сша, украина, майами, стив уиткофф, владимир путин, рустем умеров, нато, евросоюз, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Майами, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Рустем Умеров, НАТО, Евросоюз, Politico, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина должна готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Увидим, что будет в результате этих встреч в Майами, но Украина также должна быть готова к борьбе в 2026 году", — сказал он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД назвали слова Уитакера о российских активах неуместными
20 ноября, 19:19
По его словам, с одной стороны США хотят, чтобы война закончилась, а с другой — чтобы Украина могла себя защитить.
"Если мы войдtм в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся", — подытожил он.
Ранее Уитакер заявил, что для украинского урегулирования остались нюансы и детали. Он добавил, что переговоры по урегулированию в Майами в выходные покажут, достижима ли сделка. На них, по словам Уитакера, будет обсуждаться одобренный ЕС, Киевом и США план.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США продолжат поиск возможностей для переговоров по Украине, заявил Уитакер
19 ноября, 16:42
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Уитакер обсудил с главой ЦРУ опции влияния на Россию
28 октября, 23:32
 
В миреСШАУкраинаМайамиСтив УиткоффВладимир ПутинРустем УмеровНАТОЕвросоюзPoliticoМирный план США по Украине
 
 
