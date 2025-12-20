https://ria.ru/20251220/ssha-2063467399.html
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне - РИА Новости, 20.12.2025
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
Завершение строительства и получение разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, выразил мнение в беседе РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:45:00+03:00
2025-12-20T06:45:00+03:00
2025-12-20T07:03:00+03:00
в мире
луна
сша
россия
дональд трамп
федор юрчихин
наса
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830018374_0:165:2772:1724_1920x0_80_0_0_cd6f5cdd0a4aa57dfc9a1537ac55f164.jpg
https://ria.ru/20251216/kosmonavty-2062376823.html
https://ria.ru/20251203/nasa-2059605111.html
луна
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830018374_308:0:2772:1848_1920x0_80_0_0_59074ef1e0df8d8a1dac4775430d6722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луна, сша, россия, дональд трамп, федор юрчихин, наса, spacex, blue origin
В мире, Луна, США, Россия, Дональд Трамп, Федор Юрчихин, НАСА, SpaceX, Blue Origin
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
Лань Шуньчжэн: США вряд ли установят ядерный реактор на Луне к 2030 году
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Завершение строительства и получение разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, выразил мнение в беседе с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
США
хотят к 2030 году развернуть на Луне
ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа
.
По мнению эксперта, завершение проектирования, строительства и получения разрешений на эксплуатацию лунного ядерного реактора к 2030 году "может оказаться нереалистичным" для США.
"Во-первых, остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле", - сказал Лань Шуньчжэн.
Эксперт отметил, что НАСА
в значительной степени полагается на частные компании для осуществления лунных посадок, но в настоящее время "ни одна частная американская компания не обладает достаточно надежными возможностями для посадки на Луну".
"Космический корабль Starship компании SpaceX
неоднократно взрывался во время испытаний и до сих пор не соответствует стандартам безопасности для транспортировки сотен килограммов уранового топлива", - сказал он.
Лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin
, как добавил эксперт, также еще не использовался, а "его надежность остается под вопросом".
Ранее Герой России
, летчик-космонавт Федор Юрчихин
рассказал РИА Новости, что мир ждёт жёсткая схватка за Луну, она вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий.