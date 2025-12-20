В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Завершение строительства и получение разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, выразил мнение в беседе с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа

По мнению эксперта, завершение проектирования, строительства и получения разрешений на эксплуатацию лунного ядерного реактора к 2030 году "может оказаться нереалистичным" для США.

"Во-первых, остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле", - сказал Лань Шуньчжэн.

Эксперт отметил, что НАСА в значительной степени полагается на частные компании для осуществления лунных посадок, но в настоящее время "ни одна частная американская компания не обладает достаточно надежными возможностями для посадки на Луну".

"Космический корабль Starship компании SpaceX неоднократно взрывался во время испытаний и до сих пор не соответствует стандартам безопасности для транспортировки сотен килограммов уранового топлива", - сказал он.

Лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin , как добавил эксперт, также еще не использовался, а "его надежность остается под вопросом".