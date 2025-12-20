Рейтинг@Mail.ru
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
06:45 20.12.2025 (обновлено: 07:03 20.12.2025)
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
Завершение строительства и получение разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, выразил мнение в беседе РИА Новости, 20.12.2025
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Завершение строительства и получение разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году может быть нереалистичным для США, выразил мнение в беседе с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Российские космонавты готовы работать на лунной станции, заявили в ЦПК
16 декабря, 14:00
По мнению эксперта, завершение проектирования, строительства и получения разрешений на эксплуатацию лунного ядерного реактора к 2030 году "может оказаться нереалистичным" для США.
"Во-первых, остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле", - сказал Лань Шуньчжэн.
Эксперт отметил, что НАСА в значительной степени полагается на частные компании для осуществления лунных посадок, но в настоящее время "ни одна частная американская компания не обладает достаточно надежными возможностями для посадки на Луну".
"Космический корабль Starship компании SpaceX неоднократно взрывался во время испытаний и до сих пор не соответствует стандартам безопасности для транспортировки сотен килограммов уранового топлива", - сказал он.
Лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin, как добавил эксперт, также еще не использовался, а "его надежность остается под вопросом".
Ранее Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал РИА Новости, что мир ждёт жёсткая схватка за Луну, она вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий.
Высадка Эдвина Олдрина на Луну - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне
3 декабря, 19:28
 
