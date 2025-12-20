Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Масштабная партизанская война против американских сил была бы главной угрозой для ВС США в случае вторжения в Венесуэлу, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Собеседник агентства указал, что собранных США сил в Карибском море было бы недостаточно для успешного вторжения в Венесуэлу. По его оценке, с целью оккупации страны Вашингтону потребовалось бы привлечь 500-800 тысяч солдат.
"Главной проблемой было бы венесуэльское ополчение, которое развернуло бы партизанскую войну. Это была бы смерть от тысячи порезов", - считает Джонсон.
В целом у Вашингтона по-прежнему нет конкретной стратегии применительно к эскалации с Венесуэлой, полагает он.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
