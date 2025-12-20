Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Масштабная партизанская война против американских сил была бы главной угрозой для ВС США в случае вторжения в Венесуэлу, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.