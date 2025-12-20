СМИ: США отменили запрет на использование противопехотных мин

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на применение противопехотных мин вооруженными силами США, введенный администрацией экс-президента Джо Байдена, сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ.
"Администрация Трампа отменила политику эры Байдена, которая запрещала использование противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова", - пишет газета, ссылаясь на документ от 2 декабря, подписанный министром войны США Питом Хегсетом.
Отмечается, что отмена ограничений "преумножит силу" США в эту "одну из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю".
В документе, как пишет издание, Хегсет призывает разработать новую политику США по применению противопехотных мин в течение 90 дней.
Кроме того, документ сообщает, что США отменили программу по гуманитарным действиям в отношении мин, которая подразумевала оказание поддержки со стороны Штатов другим странам в обезвреживании наземных мин.