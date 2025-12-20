СМИ: США отменили запрет на использование противопехотных мин

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на применение противопехотных мин вооруженными силами США, введенный администрацией экс-президента Джо Байдена, сообщила американская газета Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на применение противопехотных мин вооруженными силами США, введенный администрацией экс-президента Джо Байдена, сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ.

Питом Хегсетом. "Администрация Трампа отменила политику эры Байдена , которая запрещала использование противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова", - пишет газета, ссылаясь на документ от 2 декабря, подписанный министром войны США

Отмечается, что отмена ограничений "преумножит силу" США в эту "одну из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю".

В документе, как пишет издание, Хегсет призывает разработать новую политику США по применению противопехотных мин в течение 90 дней.