СМИ: США отменили запрет на использование противопехотных мин
06:19 20.12.2025
СМИ: США отменили запрет на использование противопехотных мин
Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на применение противопехотных мин вооруженными силами США, введенный администрацией экс-президента... РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: США отменили запрет на использование противопехотных мин

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на применение противопехотных мин вооруженными силами США, введенный администрацией экс-президента Джо Байдена, сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на просмотренный документ.
"Администрация Трампа отменила политику эры Байдена, которая запрещала использование противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова", - пишет газета, ссылаясь на документ от 2 декабря, подписанный министром войны США Питом Хегсетом.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: Белый дом отменил встречу по реформированию агентства по ЧС США
12 декабря, 01:11
Отмечается, что отмена ограничений "преумножит силу" США в эту "одну из самых опасных ситуаций в сфере безопасности за всю историю".
В документе, как пишет издание, Хегсет призывает разработать новую политику США по применению противопехотных мин в течение 90 дней.
Кроме того, документ сообщает, что США отменили программу по гуманитарным действиям в отношении мин, которая подразумевала оказание поддержки со стороны Штатов другим странам в обезвреживании наземных мин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп готов подумать над отменой в США налога на выигрыши в азартные игры
10 декабря, 02:18
 
