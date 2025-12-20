https://ria.ru/20251220/ssha-2063462252.html
В США жестко высказались о выступлении Путина - РИА Новости, 20.12.2025
В США жестко высказались о выступлении Путина
Дэвис: Путин сорвал планы ЕС по разжиганию войны на Украине
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Заявление Владимира Путина о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, сорвало планы ЕС, направленные на продолжение войны на Украине, такое мнение выразил
подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина
будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев
. Но Путин
мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия
всегда была открыта к переговорам", — заявил он.
По словам эксперта, Европе
стоит прислушаться к словам российского лидера о коренных причинах украинского конфликта, а также воздержаться от незаконной конфискации российских замороженных активов.
"Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис.
Вчера Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Россией.
Путин подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров. России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти.