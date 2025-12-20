Рейтинг@Mail.ru
В США жестко высказались о выступлении Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/ssha-2063462252.html
В США жестко высказались о выступлении Путина
В США жестко высказались о выступлении Путина - РИА Новости, 20.12.2025
В США жестко высказались о выступлении Путина
Заявление Владимира Путина о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, сорвало планы ЕС, направленные на продолжение войны на Украине, такое мнение... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:54:00+03:00
2025-12-20T04:54:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
евросоюз
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685edaccbffec86f388d478a6713db13.jpg
https://ria.ru/20251220/putin-2063457276.html
https://ria.ru/20251220/germaniya-2063453789.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063303776_0:0:2756:2068_1920x0_80_0_0_709cc9c21dfa1e876f1204b973029683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, евросоюз, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Евросоюз, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В США жестко высказались о выступлении Путина

Дэвис: Путин сорвал планы ЕС по разжиганию войны на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, сорвало планы ЕС, направленные на продолжение войны на Украине, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам", — заявил он.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Стадо баранов": на Западе остались ошеломлены выступлением Путина
02:26
По словам эксперта, Европе стоит прислушаться к словам российского лидера о коренных причинах украинского конфликта, а также воздержаться от незаконной конфискации российских замороженных активов.
"Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис.
Вчера Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Россией.
Путин подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров. России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина
01:06
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЕвросоюзИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала