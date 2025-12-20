Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото

Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, сорвало планы ЕС, направленные на продолжение войны на Украине, такое мнение Заявление Владимира Путина о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, сорвало планы ЕС, направленные на продолжение войны на Украине, такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев . Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам", — заявил он.

По словам эксперта, Европе стоит прислушаться к словам российского лидера о коренных причинах украинского конфликта, а также воздержаться от незаконной конфискации российских замороженных активов.

"Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль", — пояснил Дэвис.

Вчера Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне с Россией.