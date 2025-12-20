В США собирают предложения для реализации сделки по украинским недрам

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство США запросило у американских компаний и экспертов предложения и стратегии по освоению украинских природных ресурсов в рамках апрельской сделки, выяснило РИА Новости, изучив правительственный запрос.
"Правительство США… запрашивает у компаний, организаций и экспертов комментарии и рекомендации… чтобы определить приоритеты при разработке американской инициативы в сфере критически важных минералов Украины", - говорится в документе.
В целях запроса отмечается, что Вашингтон разрабатывает инициативу, призванную расширить участие американского бизнеса и стимулировать инвестиции в развитие украинской минеральной отрасли на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В документе уточняется, что работа по этому запросу будет увязана с Инвестиционным фондом восстановления, который корпорация DFC реализует вместе с Украиной. Фонд должен предоставить стартовый капитал для запуска проектов по добыче критически важных минералов, углеводородов и развитию инфраструктуры на Украине.
Также подчеркивается, что, несмотря на значительные запасы сырья, украинская добывающая отрасль сталкивается с устаревшей инфраструктурой и системными проблемами, требующими срочной модернизации.
Ответы на запрос должны быть направлены до 15 января 2026 года.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
