МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Армия России освободила населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны в субботу.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1555 военнослужащих, ПВО РФ сбила ракету "Нептун" и 118 БПЛА.

Ударами высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины , объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Провал украинской мобилизации

Украина "наглухо" проиграла медийную кампанию по мобилизации, полностью провалив мобилизационные мероприятия, признал глава ГУР Кирилл Буданов*.

Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались насильно мобилизовать мужчину, его волокли по асфальту к автомобилю, но, когда ему стало плохо с сердцем, бросили и уехали, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Новости с ЛБС

Старшина российских Вооруженных сил Басанг Слинкин из замаскированного наблюдательного пункта обнаружил движение украинских диверсантов, а затем уничтожил двух из них и обратил в бегство остальных, сообщили в Минобороны РФ.

Боевики 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций, сообщили в российских силовых структурах.

Боевики ВСУ валили деревья и наспех сооружали из них баррикады на дорогах центральных улиц Красноармейска , чтобы замедлить продвижение российской армии в городе, рассказал разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".

Киевское командование с ужасом признает, что лиманское направление фронта ( ДНР ) постепенно превращается в бойню для ВСУ, схожую с провальным отступлением украинской стороны из Северска , сообщили в российских силовых структурах.

Подлость ВСУ

ВСУ за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ при худшем стечении обстоятельств могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле и на Фукусиме , заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

Боевики киевского режима используют мины натовского образца, в частности производства Франции , в попытке дистанционного минирования въездов и выездов из прифронтовых городов и населенных пунктов в Херсонской области , сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.