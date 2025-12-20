https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063492063.html
Российские войска поразили предприятие украинского ВПК
Российские войска поразили предприятие украинского ВПК - РИА Новости, 20.12.2025
Российские войска поразили предприятие украинского ВПК
Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в...
2025-12-20T12:22:00+03:00
2025-12-20T12:22:00+03:00
2025-12-20T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
Новости
ru-RU
Российские войска поразили предприятие украинского ВПК
ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины