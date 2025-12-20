https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063490692.html
Бойцы "Севера" освободили Высокое в Сумской области
Российская армия освободила населённый пункт Высокое в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
