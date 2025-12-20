Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" освободили Высокое в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.12.2025 (обновлено: 13:01 20.12.2025)
Бойцы "Севера" освободили Высокое в Сумской области
Бойцы "Севера" освободили Высокое в Сумской области
Российская армия освободила населённый пункт Высокое в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" освободили Высокое в Сумской области

ВС России освободили населённый пункт Высокое в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская армия освободила населённый пункт Высокое в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Высокое в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Высокое в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Высокое в Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
