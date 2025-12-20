ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Операторы БПЛА крымских десантников сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях в Сумской области, рассказали в МО РФ.
"Операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го гвардейского десантного-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" продолжают уничтожать личный состав ВСУ в Сумской области, отодвигая их от границ России", - сообщили в МО.
В состав Новороссийской дивизии ВДВ входит десантно-штурмовой полк, дислоцированый в Феодосии. Другие полки этой дивизии расположены в Новороссийске и Ставрополе.
Уточняется, что в ходе ведения ночной воздушной разведки, оператором разведывательного дрона было обнаружено передвижение личного состава ВСУ, который пытался провести ротацию.
"После проведения доразведки, расчётам БПЛА поступила команда на взлет и уничтожение обнаруженных целей. Операторы дронов оперативно развернулись и вылетели по указанным координатам. Затем, в кратчайший срок методично уничтожили до отделения пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.