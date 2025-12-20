https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063462648.html
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
Зенитчики группировки войск "Центр" перехватили реактивные снаряды HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
2025-12-20T05:01:00+03:00
2025-12-20T05:01:00+03:00
2025-12-20T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" перехватили реактивные снаряды HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" создали надёжный воздушный щит на красноармейском направлении и перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сорвав попытку формирований ВСУ
нанести удар по российским подразделениям", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевого дежурства расчёт комплекса выявил два аэродинамических объекта, выпущенных украинскими боевиками.
"Экипаж оперативно выполнил пеленгацию и сопровождение, привёл установку в боевую готовность и произвёл пуск двух зенитных ракет. Воздушные цели были уничтожены на значительном удалении, после чего боевую машину скрыли в укрытие и выполнили мероприятия по маскировке, сохранив боеспособность расчёта", - отметили в Минобороны.