Рейтинг@Mail.ru
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063462648.html
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 20.12.2025
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
Зенитчики группировки войск "Центр" перехватили реактивные снаряды HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:01:00+03:00
2025-12-20T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063460657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

Зенитчики ВС РФ перехватили снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" перехватили реактивные снаряды HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" создали надёжный воздушный щит на красноармейском направлении и перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сорвав попытку формирований ВСУ нанести удар по российским подразделениям", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевого дежурства расчёт комплекса выявил два аэродинамических объекта, выпущенных украинскими боевиками.
"Экипаж оперативно выполнил пеленгацию и сопровождение, привёл установку в боевую готовность и произвёл пуск двух зенитных ракет. Воздушные цели были уничтожены на значительном удалении, после чего боевую машину скрыли в укрытие и выполнили мероприятия по маскировке, сохранив боеспособность расчёта", - отметили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала