ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Операторы российских войск беспилотных систем сбрасывают над окруженным гарнизоном ВСУ в Димитрове листовки с инструкциями по сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".

"Мы сейчас сбрасываем листовки на окруженный гарнизон ВСУ в Мирнограде (Димитров — Прим. Ред.). На листовке указана инструкция, как правильно сдаться в плен, тем самым сохранить свою жизнь и вернуться к родным и близким", — рассказал "Гид".

Он отметил, что в инструкции подробно описаны действия, которые должен выполнить украинский военнослужащий: отсоединить магазин от оружия, поднять руки над головой с куском белой ткани и строго следовать командам российских бойцов.

"Все военнослужащие РФ ДНР эти знаки знают и понимают, как помочь бойцам ВСУ безопасно покинуть территорию боевых действий", — подчеркнул боец.

По его словам, для желающих сдаться предусмотрена и гуманитарная радиочастота.

"У нас есть гуманитарная частота 149.200, на которую может выйти любой боец ВСУ. Позывной для связи — "Волга". Он воспринимается солдатами ВС РФ в качестве желания военных ВСУ добровольно сдаться в плен", — добавил "Гид".

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили около половины Димитрова.