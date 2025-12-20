Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 20.12.2025 (обновлено: 04:53 20.12.2025)
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться - РИА Новости, 20.12.2025
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
Операторы российских войск беспилотных систем сбрасывают над окруженным гарнизоном ВСУ в Димитрове листовки с инструкциями по сдаче в плен, рассказал РИА... РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Операторы российских войск беспилотных систем сбрасывают над окруженным гарнизоном ВСУ в Димитрове листовки с инструкциями по сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Мы сейчас сбрасываем листовки на окруженный гарнизон ВСУ в Мирнограде (Димитров — Прим. Ред.). На листовке указана инструкция, как правильно сдаться в плен, тем самым сохранить свою жизнь и вернуться к родным и близким", — рассказал "Гид".
Он отметил, что в инструкции подробно описаны действия, которые должен выполнить украинский военнослужащий: отсоединить магазин от оружия, поднять руки над головой с куском белой ткани и строго следовать командам российских бойцов.
"Все военнослужащие РФ и ДНР эти знаки знают и понимают, как помочь бойцам ВСУ безопасно покинуть территорию боевых действий", — подчеркнул боец.
По его словам, для желающих сдаться предусмотрена и гуманитарная радиочастота.
"У нас есть гуманитарная частота 149.200, на которую может выйти любой боец ВСУ. Позывной для связи — "Волга". Он воспринимается солдатами ВС РФ в качестве желания военных ВСУ добровольно сдаться в плен", — добавил "Гид".
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили около половины Димитрова.

Димитров составляет единую агломерацию с городом Красноармейск. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Специальная военная операция на УкраинеРоссияДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
