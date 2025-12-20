ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться

https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063460657.html
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Операторы российских войск беспилотных систем сбрасывают над окруженным гарнизоном ВСУ в Димитрове листовки с инструкциями по сдаче в плен, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Мы сейчас сбрасываем листовки на окруженный гарнизон ВСУ
в Мирнограде (Димитров — Прим. Ред.). На листовке указана инструкция, как правильно сдаться в плен, тем самым сохранить свою жизнь и вернуться к родным и близким", — рассказал "Гид".
Он отметил, что в инструкции подробно описаны действия, которые должен выполнить украинский военнослужащий: отсоединить магазин от оружия, поднять руки над головой с куском белой ткани и строго следовать командам российских бойцов.
"Все военнослужащие РФ
и ДНР
эти знаки знают и понимают, как помочь бойцам ВСУ безопасно покинуть территорию боевых действий", — подчеркнул боец.
По его словам, для желающих сдаться предусмотрена и гуманитарная радиочастота.
"У нас есть гуманитарная частота 149.200, на которую может выйти любой боец ВСУ. Позывной для связи — "Волга". Он воспринимается солдатами ВС РФ в качестве желания военных ВСУ добровольно сдаться в плен", — добавил "Гид".
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили около половины Димитрова.
Димитров составляет единую агломерацию с городом Красноармейск. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.