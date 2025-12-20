Боец ВС России выследил и прогнал группу украинских диверсантов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Старшина российских Вооруженных сил Басанг Слинкин из замаскированного наблюдательного пункта обнаружил движение украинских диверсантов, а затем уничтожил двух из них и обратил в бегство остальных, сообщили в Минобороны.