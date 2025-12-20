https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063452568.html
Боец ВС России выследил и прогнал группу украинских диверсантов
Старшина российских Вооруженных сил Басанг Слинкин из замаскированного наблюдательного пункта обнаружил движение украинских диверсантов, а затем уничтожил двух... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T00:26:00+03:00
2025-12-20T00:26:00+03:00
2025-12-20T06:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2025
Боец ВС России выследил и прогнал группу украинских диверсантов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Старшина российских Вооруженных сил Басанг Слинкин из замаскированного наблюдательного пункта обнаружил движение украинских диверсантов, а затем уничтожил двух из них и обратил в бегство остальных, сообщили в Минобороны.
Слинкин выполнял боевую задачу по охране района действий артиллерии. На подходе к позициям он обнаружил передвижение группы бойцов ВСУ
. Старшина проанализировал маршрут движения группы диверсантов противника, доложил о них по радиосвязи и скрытно переместился на более выгодную огневую позицию.
"Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых", — говорится в сообщении.
Благодаря смелым и решительным действиям Слинкина противник понес потери в живой силе, а замаскированные позиции российской артиллерии не были раскрыты, подчеркнули в ведомстве.