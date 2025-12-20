https://ria.ru/20251220/spetsoperatsiya-2063452448.html
ВС России с двух сторон атаковали и уничтожили группу ВСУ
Группа российских штурмовиков с двух сторон атаковала украинский опорный пункт и уничтожила более 10 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Группа российских штурмовиков с двух сторон атаковала украинский опорный пункт и уничтожила более 10 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина получила задачу захватить укрепленный опорный пункт противника. Бойцы скрытно выдвинулись малыми группами, а затем собрались вблизи опорного пункта националистов.
Хамзин разделил штурмовую группу, чтобы часть бойцов пошла в обход позиции противника, а затем атаковала его. Вторая группа штурмовиков во главе с младшим сержантом неожиданным броском атаковала с тыла, ворвалась на позиции противника и оперативно уничтожила украинских боевиков.
"Благодаря смелым и грамотным действиям младшего сержанта Айбулата Хамзина был захвачен укрепленный пункт украинских боевиков с минимальными потерями и уничтожено более 10 украинских боевиков, что позволило штурмовой группе закрепится и дождаться подкрепления для продолжения наступательных действий с выгодного укрепленного рубежа", - говорится в сообщении.