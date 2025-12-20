Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" после выхода Захаряна упустил победу над "Леванте" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:13 20.12.2025 (обновлено: 20:26 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/sosedad-2063562693.html
"Реал Сосьедад" после выхода Захаряна упустил победу над "Леванте"
"Реал Сосьедад" после выхода Захаряна упустил победу над "Леванте" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Реал Сосьедад" после выхода Захаряна упустил победу над "Леванте"
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T20:13:00+03:00
2025-12-20T20:26:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
такэфуса кубо
реал сосьедад
леванте
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
/20251220/kholand--2063561298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсен захарян, такэфуса кубо, реал сосьедад, леванте, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Такэфуса Кубо, Реал Сосьедад, Леванте, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" после выхода Захаряна упустил победу над "Леванте"

"Реал Сосьедад" с Захаряном упустил победу над идущим 20-м в Ла Лиге "Леванте"

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Соцсети сборной России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 1:1. В составе "Реал Сосьедад" мяч забил Такэфуса Кубо (45+1), у "Леванте" отличился Адриан де ла Фуэнте (90+4, пенальти).
Чемпионат Испании по футболу
20 декабря 2025 • начало в 18:15
Завершен
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
90‎’‎ • Адриан де ла Фуэнте (П)
45‎’‎ • Такэфуса Кубо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте.
"Реал Сосьедад" прервал серию из трех поражений в чемпионате Испании. Баскская команда, набрав 17 очков, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице. "Леванте", проигравший до этого пять встреч подряд, с 10 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем матче 4 января "Реал Сосьедад" примет мадридский "Атлетико", "Леванте" в этот же день встретится на выезде с "Севильей".
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу
Вчера, 19:59
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянТакэфуса КубоРеал СосьедадЛевантеЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала