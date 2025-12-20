Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС будет платить три миллиарда евро по займу для Киева ежегодно
12:45 20.12.2025 (обновлено: 13:04 20.12.2025)
СМИ: ЕС будет платить три миллиарда евро по займу для Киева ежегодно
в мире
россия
украина
киев
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
киев
СМИ: ЕС будет платить три миллиарда евро по займу для Киева ежегодно

Politico: ЕС с 2028 года будет платить по займу Украине три миллиарда евро

© Getty Images / Thierry MonasseФлаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза будут каждый год платить три миллиарда евро по займу для Киева, сообщило Politico.
"Налогоплательщикам ЕС придется ежегодно выплачивать три миллиарда евро в виде процентов по займу в рамках плана по наращиванию общего долга для финансирования обороны Украины", — пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии (ЕК).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Вчера, 07:16
Газета уточнила, что план обойдется объединению недешево — ему предстоит выплачивать проценты с 2028 года из своего семилетнего бюджета. В значительной степени его формируют за счет взносов членов ЕС.

В пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. Как отметил премьер Венгрии Виктор Орбан, никто не собирается возвращать этот кредит, поэтому проценты и основной долг будут выплачивать дети и внуки тех, кто его предоставил.

Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине. В то же время Евросовет поручил ЕК продолжить работу над так называемым репарационным займом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Киев условно должен был бы вернуть после окончания конфликта, если Москва "выплатит материальный ущерб".
Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.
Президент Владимир Путин накануне назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
08:00
 
