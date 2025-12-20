Следствие по делу хабаровского экс-министра Бойченко продлили до января

Изначально, как следовало из документов в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших советников министра здравоохранения Татьяны Курносовой и Елены Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Анжелы Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с апреля 2023 года по май 2024 года. Всего в нем порядка 16 человек.