https://ria.ru/20251220/sledstvie-2063461673.html
Следствие по делу хабаровского экс-министра Бойченко продлили до января
Следствие по делу хабаровского экс-министра Бойченко продлили до января - РИА Новости, 20.12.2025
Следствие по делу хабаровского экс-министра Бойченко продлили до января
Срок предварительного следствия по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в двух эпизодах растраты, продлен до... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:34:00+03:00
2025-12-20T04:34:00+03:00
2025-12-20T04:34:00+03:00
происшествия
россия
москва
юрий бойченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251220/ministr-2063460802.html
https://ria.ru/20250822/rastrata-2036997562.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, юрий бойченко
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Бойченко
Следствие по делу хабаровского экс-министра Бойченко продлили до января
РИА Новости: следствие по делу Юрия Бойченко продлили до января
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в двух эпизодах растраты, продлен до января, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия продлен уполномоченным должностным лицом до 13 января 2026 года", - сказано в документах.
Изначально, как следовало из документов в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших советников министра здравоохранения Татьяны Курносовой и Елены Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Анжелы Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с апреля 2023 года по май 2024 года. Всего в нем порядка 16 человек.
Дело связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, и расследуется по пяти статьям УК РФ
"Получение взятки", "Дача взятки", "Отмывание денег", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Посредничество во взяточничестве", "Присвоение или растрата".
Басманный суд Москвы
арестовал Юрия Бойченко
22 августа.