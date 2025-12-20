https://ria.ru/20251220/siriya-2063456832.html
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ* - РИА Новости, 20.12.2025
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*
МИД Сирии на фоне начала антитеррористической операции США на сирийской территории заявил о приверженности борьбе с ИГ* (террористическая организация,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:08:00+03:00
2025-12-20T02:08:00+03:00
2025-12-20T02:17:00+03:00
в мире
сша
сирия
пальмира
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
https://ria.ru/20251220/operatsiya-2063455077.html
https://ria.ru/20251217/kontrabanda-2062750228.html
сша
сирия
пальмира
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, пальмира, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Пальмира, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*
МИД Сирии на фоне операции США заявил о приверженности борьбе с ИГ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МИД Сирии на фоне начала антитеррористической операции США на сирийской территории заявил о приверженности борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), призвал США и другие страны поддержать борьбу с терроризмом таким образом, чтобы это способствовало защите мирного населения.
Ранее министр войны США Пит Хегсет
заявил о начале антитеррористической операции в Сирии
в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире
.
"Сирийская Арабская Республика выражает глубочайшие соболезнования семьям сирийских и американских сотрудников сил безопасности, погибших в результате террористической атаки в Пальмире... вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе с ИГИЛ*... призывает США и государства-члены международной коалиции поддержать эти усилия таким образом, чтобы это способствовало защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении МИД в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ на свои действия. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.
Пентагон
ранее сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
* Запрещенная в России террористическая организация