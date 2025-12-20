Рейтинг@Mail.ru
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*
02:08 20.12.2025 (обновлено: 02:17 20.12.2025)
В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*
в мире
сша
сирия
пальмира
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, сирия, пальмира, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Пальмира, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МИД Сирии на фоне начала антитеррористической операции США на сирийской территории заявил о приверженности борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), призвал США и другие страны поддержать борьбу с терроризмом таким образом, чтобы это способствовало защите мирного населения.
Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире.
Военнослужащий ВВС США устанавливает авиабомбу GBU-31 на истребитель F-15E Strike Eagle в рамках операции Ястребиный удар (Hawkeye Strike) - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии
01:33
"Сирийская Арабская Республика выражает глубочайшие соболезнования семьям сирийских и американских сотрудников сил безопасности, погибших в результате террористической атаки в Пальмире... вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе с ИГИЛ*... призывает США и государства-члены международной коалиции поддержать эти усилия таким образом, чтобы это способствовало защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении МИД в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ на свои действия. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.
Пентагон ранее сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Сирии предотвратили контрабанду крупной партии оружия в Ливан
