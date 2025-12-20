В Сирии на фоне операции США заявили о приверженности борьбе с ИГ*

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МИД Сирии на фоне начала антитеррористической операции США на сирийской территории заявил о приверженности борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), призвал США и другие страны поддержать борьбу с терроризмом таким образом, чтобы это способствовало защите мирного населения.

"Сирийская Арабская Республика выражает глубочайшие соболезнования семьям сирийских и американских сотрудников сил безопасности, погибших в результате террористической атаки в Пальмире... вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе с ИГИЛ*... призывает США и государства-члены международной коалиции поддержать эти усилия таким образом, чтобы это способствовало защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении МИД в соцсети Х.