"Это сигнал". В Раде неожиданно отреагировали на слова Путина - РИА Новости, 20.12.2025
20:36 20.12.2025
"Это сигнал". В Раде неожиданно отреагировали на слова Путина
в мире
украина
москва
киев
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире, украина, москва, киев, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Украина, Москва, Киев, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о выборах на Украине стало сигналом о росте влияния Москвы на будущие политические процессы в Киеве, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Это влияние растет системно и будет расти дальше. Россия недвусмысленно дает понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства на Украине", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Вчера, 19:40
По словам депутата, этот процесс неизбежен, и Киеву в любом случае придется с ним столкнуться.
Накануне российский лидер, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, высказался о возможности проведения выборов на Украине. Путин отметил, что Москва готова задуматься над обеспечением безопасности этого процесса, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории. Он также подчеркнул, что недопустимо использовать выборы, чтобы остановить продвижение российских войск. Кроме того, президент отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин
19 декабря, 17:00
 
