"Это сигнал". В Раде неожиданно отреагировали на слова Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о выборах на Украине стало сигналом о росте влияния Москвы на будущие политические процессы в Киеве, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Это влияние растет системно и будет расти дальше. Россия недвусмысленно дает понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства на Украине", — утверждает он.
По словам депутата, этот процесс неизбежен, и Киеву в любом случае придется с ним столкнуться.
Накануне российский лидер, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, высказался о возможности проведения выборов на Украине. Путин отметил, что Москва готова задуматься над обеспечением безопасности этого процесса, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории. Он также подчеркнул, что недопустимо использовать выборы, чтобы остановить продвижение российских войск. Кроме того, президент отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.