Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства.
"Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон (около 215 миллионов долларов - ред.) через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - говорится в пресс-релизе шведского МИД.
На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.