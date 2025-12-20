Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины - РИА Новости, 20.12.2025
18:09 20.12.2025
Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины
Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
украина
швеция
евросоюз
совет евросоюза
нато
украина
швеция
в мире, украина, швеция, евросоюз, совет евросоюза, нато
В мире, Украина, Швеция, Евросоюз, Совет Евросоюза, НАТО
Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины

Швеция выделит Украине $215 млн на покрытие дефицита финансирования бюджета

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования государственного бюджета, сообщает МИД королевства.
"Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере двух миллиардов шведских крон (около 215 миллионов долларов - ред.) через программу Евросоюза Ukraine Facility в 2026 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - говорится в пресс-релизе шведского МИД.
На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаШвецияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаНАТО
 
 
