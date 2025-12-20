Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вывоз строительного мусора после ремонта в квартире к контейнерам с бытовыми отходами грозит россиянам штрафом до трех тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Многие собственники при проведении ремонта выносят строительный мусор к контейнерам с бытовыми отходами в надежде, что его вывезут вместе с остальным мусором, однако это не так. Строительный мусор необходимо вывозить на свалку за свой счет. Данный действия могут быть квалифицированы по статье 8.2 КоАП РФ со штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей", — сказал Машаров.

Эксперт также рассказал, что при проведении ремонта в квартире нельзя оставлять строительный мусор в подъезде. По его словам, управляющая компания может подать на собственника квартиры в суд и взыскать средства на оплату работ по уборке общедомовой территории.

"При проведении ремонта нерадивые собственники оставляют строительный мусор в подъезде. А есть еще и те, кто не считает должным осуществить уборку подъезда при заносе стройматериалов, выносе строительного мусора. Так же, как и хранение стройматериалов, данное нарушение квалифицируется по статье 6.4 КоАП РФ со штрафом от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц", — добавил Машаров.

Помимо строительного мусора, в подъезде также запрещается хранение стройматериалов. По словам эксперта, это является нарушением, так как происходит захламление места общего пользования и может квалифицироваться по статье 6.4 КоАП РФ со штрафом от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц и по статье 20.4 КоАП РФ со штрафом от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц.