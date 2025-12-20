Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 20.12.2025 (обновлено: 06:18 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/shtraf-2063458778.html
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора - РИА Новости, 20.12.2025
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора
Вывоз строительного мусора после ремонта в квартире к контейнерам с бытовыми отходами грозит россиянам штрафом до трех тысяч рублей, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T03:18:00+03:00
2025-12-20T06:18:00+03:00
происшествия
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20251120/shtraf-2056190236.html
https://ria.ru/20251118/rosreestr-2055661371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новый год
Происшествия, Россия, Новый год
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора

РИА Новости: при выбросе строительного мусора грозит штраф до трех тысяч рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги на калькуляторе
Девушка считает деньги на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вывоз строительного мусора после ремонта в квартире к контейнерам с бытовыми отходами грозит россиянам штрафом до трех тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Многие собственники при проведении ремонта выносят строительный мусор к контейнерам с бытовыми отходами в надежде, что его вывезут вместе с остальным мусором, однако это не так. Строительный мусор необходимо вывозить на свалку за свой счет. Данный действия могут быть квалифицированы по статье 8.2 КоАП РФ со штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей", — сказал Машаров.
Специалисты МЧС ознакомили с мерами безопасности в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
20 ноября, 06:58
Эксперт также рассказал, что при проведении ремонта в квартире нельзя оставлять строительный мусор в подъезде. По его словам, управляющая компания может подать на собственника квартиры в суд и взыскать средства на оплату работ по уборке общедомовой территории.
"При проведении ремонта нерадивые собственники оставляют строительный мусор в подъезде. А есть еще и те, кто не считает должным осуществить уборку подъезда при заносе стройматериалов, выносе строительного мусора. Так же, как и хранение стройматериалов, данное нарушение квалифицируется по статье 6.4 КоАП РФ со штрафом от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц", — добавил Машаров.
Помимо строительного мусора, в подъезде также запрещается хранение стройматериалов. По словам эксперта, это является нарушением, так как происходит захламление места общего пользования и может квалифицироваться по статье 6.4 КоАП РФ со штрафом от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц и по статье 20.4 КоАП РФ со штрафом от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц.
Машаров также порекомендовал разместить объявление о проведении ремонта с уточнением, в какие дни будет особенно шумно. Он также посоветовал указать сроки проведения ремонта и оставить номер телефона для связи. По его словам, в объявлении уместно извиниться за неудобства и предложить выйти на связь, если нужно скорректировать график.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россиян предупредили о возможных штрафах из-за земельных участков
18 ноября, 10:55
 
ПроисшествияРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала