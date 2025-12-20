Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах
20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 20.12.2025
Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах
Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах - РИА Новости, 20.12.2025
Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал кадры одной из оборонительных линий, которые строятся, как он утверждает, по всей линии фронта. РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах

Шмыгаль заявил о строительстве оборонительной линии по всей линии фронта

Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Дениса Шмыгаля
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Дениса Шмыгаля - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Дениса Шмыгаля
МОСКВА. 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал кадры одной из оборонительных линий, которые строятся, как он утверждает, по всей линии фронта.
"Робота по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующее видео.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Адаптируйся или умри". На Западе забили тревогу из-за российского оружия
Вчера, 15:46
По его словам, строительством укреплений занимается Государственная специальная служба транспорта (ГССТ). Сооружения возведены в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.
"Силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия", - добавил Шмыгаль.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости о том, что киевское командование с ужасом признает, что лиманское направление фронта (ДНР) постепенно превращается в бойню для ВСУ, схожую с провальным отступлением украинской стороны из Северска.
Ранее депутат Рады Украины Алексей Гончаренко сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Депутат парламента Марьяна Безуглая уточняла, что комиссия будет заниматься, в том числе, вопросами строительства фортификационных сооружений. Депутат Рады Михаил Бондарь в июне 2024 года заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму более чем 49 миллионов долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
