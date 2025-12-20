Рейтинг@Mail.ru
Названы профессии, о которых мечтают российские школьники - РИА Новости, 20.12.2025
05:08 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/shkolniki-2063463050.html
Названы профессии, о которых мечтают российские школьники
Названы профессии, о которых мечтают российские школьники - РИА Новости, 20.12.2025
Названы профессии, о которых мечтают российские школьники
Российские школьники мечтают о карьере в промышленном дизайне, бионике и ветеринарии, рассказали РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов (ФГП) со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:08:00+03:00
2025-12-20T05:08:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063084340.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063335155.html
общество
Общество
Названы профессии, о которых мечтают российские школьники

РИА Новости: российские школьнике мечтают о карьере в бионике и ветеринарии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские школьники мечтают о карьере в промышленном дизайне, бионике и ветеринарии, рассказали РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов (ФГП) со ссылкой на проведенное исследование.
В рамках проекта "Билет в будущее" школьники с шестого по одиннадцатый классы прошли опрос, в ходе которого выбрали профессию своей мечты.
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
Вчера, 02:49
"Топ самых популярных направлений выбора профессии возглавил "Промышленный дизайнер", которым бы хотели стать 76 тысяч школьников, принявших участие в опросе. Связать свою карьеру с профессией бионика - специалиста по созданию устройств на основе биологических систем - предпочли 38 тысяч учеников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пятерку популярных профессий также вошли DevOps-инженер, ветеринарный врач и технолог кондитерского производства.
В фонде отметили, что на выбор российских школьников повлияло участие в профориентационных мероприятиях.
В течение 2025 года учащиеся посещали экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы на реальные предприятия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин
Вчера, 16:24
 
Общество
 
 
