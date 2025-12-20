Названы профессии, о которых мечтают российские школьники

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские школьники мечтают о карьере в промышленном дизайне, бионике и ветеринарии, рассказали РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов (ФГП) со ссылкой на проведенное исследование.

В рамках проекта "Билет в будущее" школьники с шестого по одиннадцатый классы прошли опрос, в ходе которого выбрали профессию своей мечты.

"Топ самых популярных направлений выбора профессии возглавил "Промышленный дизайнер", которым бы хотели стать 76 тысяч школьников, принявших участие в опросе. Связать свою карьеру с профессией бионика - специалиста по созданию устройств на основе биологических систем - предпочли 38 тысяч учеников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятерку популярных профессий также вошли DevOps-инженер, ветеринарный врач и технолог кондитерского производства.

В фонде отметили, что на выбор российских школьников повлияло участие в профориентационных мероприятиях.