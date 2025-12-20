Вучич рассказал о переговорах с зарубежными партнерами по ситуации с NIS

БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Власти Сербии провели важные переговоры с иностранными партнерами в связи с находящейся под санкциями США российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии", став ближе на шаг к решению сложной ситуации, в которой находится компания и нефтяной сектор страны, заявил сербский президент Александр Вучич.

Глава сербского государства в субботу провел совещание с министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович по ситуации вокруг NIS.

"После важной встречи, которая у нас сегодня была, уверен, что мы на шаг ближе к решению исключительно сложной ситуации… У нас были важные разговоры с иностранцами и на следующей неделе ожидаю разные инициативы и запросы к OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США – ред.) в надежде на получение лицензии на оперативную деятельность, продолжим переговоры и импорт нефтепродуктов, делаем все, что можем, чтобы сохранить полную нефтяную инфраструктуру", - заявил Вучич в видеообращении в Instagram*.

Он подчеркнул, что у граждан Сербии нет причин для паники, государство обеспечило резервы дизельного топлива, бензина, мазута и керосина "до 15-го, а может и до 25-го января".

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал в пятницу, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, "иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику".

Вучич 12 декабря в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии", заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США

Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".

Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций " Нефтяной индустрии Сербии " под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в декабре сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.